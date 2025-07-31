شد قوي في العضلة الضامة يبعد أحمد ربيع مؤقتا عن تدريبات الزمالك

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد ربيع، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إصابته بشد قوي في العضلة الضامة، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال أول تدريب له مع الفريق عقب انضمامه من صفوف البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، من أجل تجهيزه للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وعلى صعيد المباريات الودية، يلتقي الزمالك مساء اليوم الخميس مع فريق غزل المحلة في تمام السادسة على ملعب "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية، بينما يواجه نظيره بروكسي غدًا الجمعة في التوقيت ذاته، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.