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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة تختتم الأسبوع على صعود قوي وتربح 22 مليار جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على أداء قوي مدفوع بعمليات شراء نشطة من المتعاملين المحليين، وسط اتجاه بيعي من المستثمرين العرب والأجانب، ليسجل السوق مكاسب جماعية على مستوى المؤشرات الرئيسية والثانوية.

أداء المؤشرات

صعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند 34198 نقطة

ارتفع "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% مسجلًا 42021 نقطة

سجل "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" ارتفاعًا بنسبة 0.97% مغلقًا عند 15359 نقطة

قفز مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% منهياً التعاملات عند 10225 نقطة

صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند 13807 نقطة

ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليسجل 3496 نقطة

رأس المال السوقي والمكاسب

سجلت البورصة مكاسب سوقية قوية بلغت 22 مليار جنيه، ليرتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.399 تريليون جنيه، وسط قيمة تداول كلية بلغت 4.4 مليار جنيه.

تعكس نتائج جلسة اليوم حالة من التفاؤل لدى المستثمرين المصريين، الذين قادوا السوق نحو الصعود في ظل اتجاه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب. وتؤكد مؤشرات اليوم قدرة السوق على استعادة التوازن بعد موجات التراجع الأخيرة، مدفوعة بثقة داخلية في بعض الأسهم والقطاعات الحيوية.



 


 

البورصة المستثمرين السوق المؤشرات الأسهم

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