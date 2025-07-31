الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال بالغ الخطورة

أكد الاتحاد الأوروبي، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال بالغ الخطورة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، عن استشهاد 101 فلسطيني وإصابة 625 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، في استمرار لسقوط الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت الوزارة بارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 60,239 شهيدًا، فيما تجاوز عدد المصابين 146,894 مصابًا، في حصيلة هي الأكبر في تاريخ التصعيدات العسكرية على غزة.