يتفوق على ليفاندوفسكي وإيزاك ..محمد صلاح من أفضل 10 هدافين في أوروبا

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الملاعب الأوروبية، بعدما جاء ضمن قائمة أفضل 10 هدافين في الدوريات الكبرى خلال الموسمين الماضيين (2023-2024 و2024-2025)، متفوقًا على عدد من أبرز مهاجمي العالم.

وبحسب تقرير صادر عن شبكة "Lente Desportiva" العالمية، سجل قائد منتخب مصر 47 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال آخر موسمين، ليحتل المركز السابع بين هدافي الدوريات الأوروبية العشر الكبرى (Big 10).

وتفوق صلاح في هذه القائمة على أسماء لامعة مثل روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، بالإضافة إلى لوك دي يونج لاعب آيندهوفن، ما يعكس استمرارية تألقه في أعلى مستويات المنافسة.

جيوكيريس في الصدارة وصلاح يتقدم النجوم

وتصدر القائمة فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة السابق وأرسنال الحالي، برصيد 68 هدفًا، يليه هاري كين بـ62 هدفًا، ثم كيليان مبابي بـ58.

فيما جاءت المراكز من الرابع إلى العاشر على النحو التالي:

فيكتور جيوكيريس – 68 هدفًا

هاري كين – 62 هدفًا

كيليان مبابي – 58 هدفًا

سيرهو جيراسي – 49 هدفًا

إيرلينج هالاند – 49 هدفًا

فانجليس بافليديس – 48 هدفًا

محمد صلاح – 47 هدفًا

روبرت ليفاندوفسكي – 46 هدفًا

ألكسندر إيزاك – 44 هدفًا

لوك دي يونج – 43 هدفًا

موسم استثنائي لمحمد صلاح وحذاء ذهبي جديد

وساهم محمد صلاح بشكل مباشر في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، محققًا اللقب للمرة العشرين في تاريخ النادي، ومعادلًا رقم مانشستر يونايتد كأكثر الفرق تتويجًا بالبريميرليج.

ولم يكتف صلاح بذلك، بل حصل على الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفًا، ليضيف الجائزة الرابعة إلى خزائنه، ويعادل رقم تييري هنري أسطورة أرسنال كأكثر من حصد الجائزة في تاريخ البطولة.

ضمن أعظم الصفقات في تاريخ البريميرليج

وفي سياق متصل، اختارت شبكة "Givemesport" البريطانية محمد صلاح ضمن أفضل 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مستندة إلى تحليل قائم على الذكاء الاصطناعي، راعى التأثير الفني، وتحقيق البطولات، والحضور الجماهيري والثقافي.

واحتل صلاح المركز الرابع في التصنيف، خلف كل من تييري هنري، سيرجيو أجويرو، وكريستيانو رونالدو، بعدما انضم لليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017 مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.