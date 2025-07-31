نجم مانشستر يونايتد السابق ينقذ شابا من إنهاء حياته

في موقف إنساني نبيل، أنقذ الإكوادوري أنطونيو فالنسيا، لاعب مانشستر يونايتد السابق بين عامي 2009 و2019، شابا من الانتحار.

وبحسب صحيفة “ذا صن”، فقد منع لاعب كرة القدم السابق شابًا من القفز من فوق جسر في بلده، وقد أكد فالنسيا نفسه الحادثة، التي وقعت ليلًا مؤخرًا، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

فالنسيا يكشف تفاصيل الواقعة

وكتب الظهير السابق للشياطين الحمر: “مررتُ بتجربة صعبة للغاية ليلة الاثنين، أراد شابٌّ الانتحار بالقفز من فوق جسر، نزلتُ من السيارة واقتربتُ منه، لا أستطيع القول إنني أنقذته، لكنني حاولتُ التحدث إليه”.

وتابع: “الحمد لله أنه تعرف عليّ، وحاولتُ أن أُقدم له بعض كلمات التشجيع”.

ووفقًا لفالنسيا، وصلت عائلة الشاب بعد ذلك بوقت قصير ونجحت في إقناعه بعدم ارتكاب الفعل

واختتم لاعب مانشستر يونايتد السابق ، موجهًا رسالة توعية: "لحسن الحظ، وصلت عائلته وقررت عدم المخاطرة. من فضلكم اعتنوا بعقلكم وقلوبكم، الصحة النفسية ضرورية، الحياة هشة للغاية".