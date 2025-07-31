الاتحاد السعودي يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة الخلود.. والأهلي يلاقي نيوم الصاعد حديثا

يستعد نادي اتحاد جدة لبدء مشواره في الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهة فريق الخلود في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد، بحسب ما كشفته تقارير صحفية محلية صادرة صباح اليوم.

وأكدت صحيفة "الرياضية" أن المباراة ستقام على ملعب الخلود، لتكون بمثابة إعادة لبداية مشوار "العميد" في الموسم الماضي، الذي شهد كذلك مواجهة بين الفريقين ولكن على ملعب "الإنماء" (الجوهرة سابقًا).

ويأتي هذا في وقت تستعد فيه رابطة الدوري السعودي للإعلان الرسمي عن جدول أول 6 جولات من الموسم الجديد، وسط ترقب من الجماهير خاصة بعد تدعيم الأندية بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي سياق متصل، يستهل فريق الأهلي، الغريم التقليدي للاتحاد، مشواره في دوري روشن بلقاء أمام نيوم، الوافد الجديد إلى دوري المحترفين هذا الموسم، في اختبار مهم لطموحات الراقي في استعادة الهيبة والمنافسة مبكرًا.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك عقب انتهاء بطولة كأس السوبر السعودي المقرر إقامتها في هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس، والتي تشهد مشاركة أندية الاتحاد، النصر، الأهلي، والقادسية.

يُذكر أن الاتحاد توج بلقب الدوري الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع الهلال والنصر، وسط تألق لافت للثنائي كريم بنزيما ونغولو كانتي، اللذين انضما للعميد ضمن مشروع التعاقدات الكبرى مع نجوم الصف الأول عالميًا.

وتتجه الأنظار الآن إلى بداية الموسم الجديد وسط تساؤلات حول قدرة الاتحاد على الحفاظ على لقبه، ومدى جاهزية الأهلي للعودة بقوة، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة للموسم الجديد.