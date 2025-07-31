قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة
محمد أبو بكر بعد ضبط أم مكة وأم سجدة : دعائي استجيب لتنقية المجتمع
موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم
ردا على التصعيد الروسي.. ترامب يصدر توجيهات بنشر غواصتين نوويتين |ماذا سيحدث؟
شريكي اتهمني بالجنون.. محمد أبو العينين يكشف كواليس إنشاء أول مصنع سيراميك في مصر
النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السعودي يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة الخلود.. والأهلي يلاقي نيوم الصاعد حديثا

اتحاد جدة
اتحاد جدة
إسلام مقلد

يستعد نادي اتحاد جدة لبدء مشواره في الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهة فريق الخلود في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد، بحسب ما كشفته تقارير صحفية محلية صادرة صباح اليوم.

وأكدت صحيفة "الرياضية" أن المباراة ستقام على ملعب الخلود، لتكون بمثابة إعادة لبداية مشوار "العميد" في الموسم الماضي، الذي شهد كذلك مواجهة بين الفريقين ولكن على ملعب "الإنماء" (الجوهرة سابقًا).

ويأتي هذا في وقت تستعد فيه رابطة الدوري السعودي للإعلان الرسمي عن جدول أول 6 جولات من الموسم الجديد، وسط ترقب من الجماهير خاصة بعد تدعيم الأندية بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي سياق متصل، يستهل فريق الأهلي، الغريم التقليدي للاتحاد، مشواره في دوري روشن بلقاء أمام نيوم، الوافد الجديد إلى دوري المحترفين هذا الموسم، في اختبار مهم لطموحات الراقي في استعادة الهيبة والمنافسة مبكرًا.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك عقب انتهاء بطولة كأس السوبر السعودي المقرر إقامتها في هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس، والتي تشهد مشاركة أندية الاتحاد، النصر، الأهلي، والقادسية.

يُذكر أن الاتحاد توج بلقب الدوري الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع الهلال والنصر، وسط تألق لافت للثنائي كريم بنزيما ونغولو كانتي، اللذين انضما للعميد ضمن مشروع التعاقدات الكبرى مع نجوم الصف الأول عالميًا.

وتتجه الأنظار الآن إلى بداية الموسم الجديد وسط تساؤلات حول قدرة الاتحاد على الحفاظ على لقبه، ومدى جاهزية الأهلي للعودة بقوة، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة للموسم الجديد.

نادي اتحاد جدة اتحاد جدة دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

بالصور

السيارات الكهربائية تتسبب في تدهور مبيعات كيا خلال 2025

كيا
كيا
كيا

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد