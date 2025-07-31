برشلونة يكتسح سيول الكوري 7-3 وديا

اكتسح فريق برشلونة الإسباني نظيره سيول الكوري الجنوبي، بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة ودية اليوم الخميس، ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

أهداف مباراة برشلونة وسيول

جاءت أهداف برشلونة بتوقيع روبرت ليفاندوفسكي، ولامين يامال (هدفين)، وكريستنسن، وفيران توريس (هدفين)، وجافي.

في المقابل سجل أهداف سيول الكوري تشو يوونج ووك ويزن النعمات وجونج هان.

وكان نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء الماضي، إذاعة المباراتين الوديتين في جولته اللآسيوية “مجانًا”، بعد أزمة في إذاعة المباراة السابقة ضد فيسيل كوبي الياباني.

وقال النادي الإسباني في بيان: "يٌعلم نادي برشلونة لكرة القدم أعضاءه ومشجعيه أنه في ضوء المشكلات التي حدثت يوم الأحد الماضي، سيتم بث المباراتين المتبقيتين من جولة البلوجرانا الآسيوية 2025 التي تقدمها Philips Ambilight (ضد إف سي سيول في 31 يوليو وضد دايجو إف سي في 4 أغسطس) مجانًا عبر قناة إف سي برشلونة الرسمية على اليوتيوب.