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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من قصف بابل فى العراق؟ شاهد رواية مثيرة

صدى البلد

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إنه عقب الهجوم على قاعدة عسكرية بالعراق، هناك حذر من التصريحات وحذر من البيانات الرسمية من قِبل الحكومة العراقية إن كانت من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو حتى من مجلس النواب أو حتى من أي جهة سياسية لم تصرح من الجهة المستهدفة هل هي إسرائيل أم أمريكا؟.

وأضافت "التميمي"، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أصابع الاتهام كانت من بعض القوى السياسية والتي تتجه نحو إسرائيل كونها قبل أيام عند الرد الإسرائيلي إلى إيران تم إسقاط بعض من الصواريخ وأعلنت القناة العبرية الثانية عشرة عن أن هذا الصاروخ الذي سقط  في إحدى المحافظات العراقية هذا لأول مرة يستخدم في الشرق الأوسط لا يوجد منه في الدول هذا النوع من الصاروخ.

وأوضحت أن هناك تصريحات من قبل إسرائيل تنفي وجود أي ضربات على هذه القاعدة العسكرية في شمال بابل وجنوبي بغداد، وحتى البنتاجون نفت أن يكون هناك أي أمور عسكرية تحدث في محافظة بابل.

وأكدت أن التساؤل حتى من الشارع السياسي الذي يتساءل من قام بقصف هذه القاعدة التي تضم قوات مشتركة من الجيش العراقي ومن الحشد الشعبي؟، وحتى اللوم يلقي على الحكومة العراقية وهي حذرة في تصريحاتها بكل تأكيد.

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