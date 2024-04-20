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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يتقلد الفينكس الفضي أرفع الأوسمة الكشفية باليونان

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

تَقلد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الوسام اليوناني "الفينكس الفضي" أرفع الأوسمة الكشفية اليونانية، وذلك خلال حفل مرور 110 عام للكشافة اليونانية بالقاهرة، وتقديم كتاب «الكشافة اليونانية على ضفاف النيل».

وذلك بحضور نيافة الأسقف ستيفانوس، وسفير اليونان في مصر  نيقولاوس باباجورجيو، رئيس الجالية اليونانية بالقاهرة المهندس خريستو كافاليس، مفوض عام كشافة اليونان القائد  ستافرو ديمتروبولوس، والقادة الأصدقاء أعضاء الوفد المرافق  القادمين من اليونان، مفوض الكشافة اليونانية المغتربة القائد  أندريا يسري، وأشبال وكشافة وقادة مجموعة الكشافة اليونانية بالقاهرة.

في كلمته، رحب وزير الشباب والرياضة بالحضور كافة، مشيرًا أن الدولة تولى أهمية قصوى لتفعيل الحركة الكشفية فى المجتمع لما تبثه من قيم الولاء والانتماء وروح التطوع بين المنضمين إليها، والسعي إلى المساهمة في تأهيلهم ورعايتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة في إطار عالم متغير من خلال توفير فرص النمو المتكامل والنهوض بالمستوى الثقافي والعلمي للنشء والشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي علي العلاقات المصرية اليونانية تشهد تطوراً كبيرًا في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية، والشبابية والرياضية، حيث أصبحت نموذجاً  في التعاون الثنائي لمصلحة مواطني البلدين، حيث تضرب العلاقات المصرية اليونانية بجذورها في أعماق التاريخ والحضارة الإنسانية، فهي تعود لسنة 300 قبل الميلاد، وتعد الآن صرحاً متميزًا في جميع العلاقات على مختلف الأصعدة، وتمثل نموذجاً للترابط والتعايش بين الثقافات والأديان والتعاون الاستراتيجي في منطقة شرق المتوسط.

وأشار "صبحي" إلي التعاون المتميز بين الكشافة المصرية والكشافة اليوناني، قائلًا: "اليوم نرى أن الكشافة اليونانية بالإسكندرية والقاهرة مستمرة في ممارسة أنشطتها الكشفية والإرشادية منذ تأسيسها حتى الآن ، وذلك برغم مرور العالم بالعديد من الأحداث والحروب العالمية والإقليمية والزلازل والمحن خلال أكثر من ١١٠ أعوام مضت بل تربطها علاقة مودة و تعاون وطيدة و صلات القوية بالكشافة المصرية منذ بدايتهما، وقد وثقت لنا الصور بعضاً".

واستكمل الوزير: "نؤكد علي  الحرص الدائم من  الاتحاد العام للكشافة والمرشدات على التعاون المستمر فنياً وإدارياً وحضور العديد من الفاعليات الكثيرة للكشافة اليونانية، وأيضاً مشاركة الكشافة والمرشدات اليونانية في الكثير من الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الاتحاد العام للكشافة المصري،  ولا ننسى دعم الأصدقاء من الكشافة اليونانية فى فوز مصر بتنظيم المؤتمر الكشفى العالمى الثانى والأربعون والذى تستضيفه مصر بالقاهرة فى شهر أغسطس القادم".

وأردف الوزير: " وفي نهاية كلمتى أتقدم بالشكر للكشافة اليونانية على منحى وسام الفينكس متمنياً مزيداً من التعاون المثمر بين الكشافة اليونانية والمصريه من أجل غدا أفضل وعالم أفضل يعيش الناس فيه فى سلام ومحبة".

في الختام، قام معالي سفير اليونان بجمهورية مصر العربية بتقليد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ الوسام اليوناني "الفينكس الفضي" وهو أرفع االوسمة الكشفية اليونانية، وذلك لما يقدمه للحركة الكشفية العالمية، والمصرية واليونانية، بالإضافة إلى تكريم عدد من القيادات الكشفية المصرية البارزة وأيضاً تقديم كتاب تاريخ الكشافة اليونانية بالقاهرة على مدار 110 عام.

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