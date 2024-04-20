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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الأهلي يتأهل إلى دور الثمانية أمام إسبوار

صدى البلد

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية للأندية، التي تقام في ضيافة النادي حتى يوم 24 أبريل، وذلك بعد الفوز على فريق إسبوار الكونغولي 3/0، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 من منافسات البطولة.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وسيطر «رجال طائرة الأهلي» على مجريات اللقاء تمامًا، وظهر الفريق بشكل مميز، بفضل الإرسال القوي إلى جانب الضربات الساحقة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني ليتأهل الفريق إلى ربع النهائي.

‏‎فاز «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-12، ثم واصل الفريق أداءه القوي ليحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-16، ثم حسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-12.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد فاز على العدالة الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية

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