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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«رجال سلة الأهلي» يفوز على بنغازي في بطولة «BAL»

صدى البلد

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز فى الجولة الثانية بالبطولة الإفريقية للأندية الـ«bal» على حساب فريق أهلي بنغازي الليبي، بنتيجة 98-86، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى.

أدى فريق السلة المباراة بشكل مميز خاصة في الرميات الثلاثية والدفاع تحت السلة، ونجح أوجستي بوش المدير الفني، في تدوير مشاركة اللاعبين بشكل إيجابي أسهم في تفوق الفريق والفوز بالمباراة.

شهدت الفترة الأولى تأخر «رجال السلة» بنتيجة 22-21، ليعود الفريق في الفترة الثانية بنتيجة 42-39، وواصل النادي الأهلي تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 69-58، وفي الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 98-86. 

وكان «رجال السلة» قد حقق الفوز أمس على فريق أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-76، ضمن منافسات البطولة.

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة كلًّا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي «كيجو»، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.


 

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