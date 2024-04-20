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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة 13| مانشستر سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي

صدى البلد

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 1-0، على ملعب "ويمبلي"، في نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هدف مانشستر سيتي الوحيد اللاعب برناردو سيلفا في الدقيقة 84 من عمر اللقاء لين السيتي بطاقة التأهل للمباراة النهائية للمرة الـ 13 في تاريخه، وينتظر الفائز من نصف النهائي الأخر بين كوفنتري سيي ومانشستر يونايتد.

وكشف مانشستر سيتي وتشيلسي، عن تشكيل مواجهتهما مساء السبت على ملعب "ويمبلي"، في نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وغاب المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند عن صفوف مانشستر سيتي بسبب الإصابة، وعوضه النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وفضل مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، إشراك جون ستونز بدلاً من روبن دياز في عمق الدفاع.

في الجهة المقابلة، سيقود كول بالمر تشكيل تشيلسي أمام فريقه السابق مانشستر سيتي، فيما سيشغل نيكولاس جاكسون موقع المهاجم الصريح، وسيجلس رحيم سترلينج وميخايلو مودريك على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل الفريقين لهذه المباراة:

مانشستر سيتي: أورتيجا، ووكر، ستونز، أكانجي، آكي، روردي، دي بروين، برناردو سيلفا، فودين، جريليش، ألفاريز.

المدرب: بيب جوارديولا.

تشيلسي: بيتروفيتش، جوستو، تشالوباه، تياجو سيلفا، كوكوريا، كايسيدو، إنزو، جالاجر، مادويكي، بالمر، جاكسون.

المدرب: ماوريسيو بوكيتينو.

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