بتكلفة 25 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير في الشرقية

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة إجمالية حوالي 25 مليون جنيه، ضمن موازنة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.



يقع المجزر على مساحة حوالي 750 م مسطح، ويحتوي على صالة لذبح المواشي وصالة لذبح الأغنام والخدمات الملحقة به من غرف ( سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة – فراغ لثلاجة تشميع مستقبلية – منطقة تسليم ) على مساحة حوالي 500 م. كما يحتوي المجزر على عنبر ذبح المواشي علي خط للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام وصندوق ذبح بمعدل ذبح 15 : 20 رأس / ساعة وزن من 400 إلى 650 كجم، وعنبر الأغنام معدل 30 رأس / ساعة ومبنى للغرف الإدارية بمسطح حوالى 50 م، وكذلك مظلة عند منطقة التسليم بمسطح حوالى 45 م .



وتم إنشاء المجزر بالكامل، وتم عمل شبكات تغذية مياه بارد وساخن وشبكة صرف صحي وشبكة مواسير ونظام لمقاومة الحريق، وكذلك شبكة الأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل، وأيضًا أنظمة التيار الخفيف (إنذار حريق وتليفونات ونظام مراقبة كاميرات ونظام صوتيات)، وكذلك أنظمة التهوية والشفاطات.



ووجهت الوزارة، بأهمية الانتهاء من جميع المجازر في كافة المحافظات والتي يتم تطويرها من جانب الجهاز المركزي للتعمير خلال الشهر الجاري لدخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين من أبناء المحافظات المختلفة .