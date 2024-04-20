يد الزمالك يفوز على الترجي التونسي في كأس الكؤوس الأفريقية

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على الترجي التونسي، بنتيجة 37 - 32، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على صالة قصر الرياضة بمدينة وهران الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

قدم لاعبو الزمالك، أداءاً مميزاً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 - 15، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات الشوط الثاني، ليحسم كوماندوز اليد اللقاء بنتيجة 37 - 32.

وتٌوج أحمد الأحمر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بجائزة رجل المباراة، بعد المستوى المميز الذي قدمه في لقاء اليوم، ومساهمته في فوز الكوماندوز على بطل تونس.

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيساً للجهاز، ومجدي أبو المجد مديراً فنياً، وإيهاب محسن مدرباً عاماً، ومحيي صلاح مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيساً للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديراً إدارياً، ومحمد سامي أبو وردة إدارياً، ومحمد أشرف أخصائياً للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكاً، وعلاء الدين أحمد محللاً للأداء، ومحمد علي مسؤولاً للمهمات.