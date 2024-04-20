مدير منظمة الألكسو: العالم يشهد متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة

قال الدكتور محمد ولد أعمر، مدير منظمة «الألكسو»، إن العالم يشهد اليوم الكثير من التغيرات، هذه المتغيرات جملة من العوامل منها السياسية والاقتصادية، والتي أثرت على العوامل الاجتماعية، والهوية بشكل عام هي مكان وزمان ووعي وديني وسلوك أفراد في مرحلة معينة في منطقة معينة من هذه الأرض عبر تاريخ معين تشكل منه ثقافة فوقية هي هوية هذا المجتمع كمجتمع عربي.

وأضاف «أعمر»، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن هذه الهوية تعترضها الكثير من الهزات بفعل العوامل السياسية والاجتماعية التي تعترض العالم، والعالم اليوم نتيجة للتغيرات الكبيرة التي يشهدها بعد الحروب العالمية الكبرى والباردة والتشكل العالمي الجديد والأزمات الاقتصادية وتأثير والبحث عن مصادر القوة وتركزها شهدت الهوية بشكل عام الكثير من التأثيرات.

وأشار إلى أن الثقافة العربية اليوم تتعرض لكثير من الأمور، وهي جملة من هذه العوامل التي ذكرها سابقا، متابعا: «نحن كمنظومات تربوية واجتماعية دورنا العمل على استشراف المستقبل والمحافظة على الهوية العربية في هذه المرحلة».