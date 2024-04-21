على هامش مهرجان أسوان.. مايا مرسي تتفقد معرض "المصرية" في أسوان

تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة معرض "المصرية"، الذى يقام على هامش مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة يرافقها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة مرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر.

المشروع القومى لتنمية الأسرة المصري

أعربت الدكتورة مايا مرسي عن أعجابها بالمنتجات المعروضة بالمعرض التى صنعت بايدى سيدات مصريات من مختلف المحافظات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، وتتضمن أطباق العرجون من مخلفات النخيل، وشنط، وعطور، وحلي، وصابون، وسيرم، وشامبو، وقبعات.

واستمعت الدكتورة مايا مرسي إلى شرح من العارضات عن تفاصيل صناعة المنتجات وتسعيرها.