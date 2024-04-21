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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على حظوظ الأهلي والزمالك في التأهل لنهائي البطولات الأفريقية.. تفاصيل

الكاف
الكاف

أكد الناقد الرياضي عبد الحميد فراج، أن النادي الأهلي واجه ظروف صعبة أمام مازيمبي خاصة أن اللقاء تم اقامته في الثالثة عصرا وعلى ملعب سئ، ولكن الأهلي نجح في إدارة اللقاء بشكل جيد وحقق تعادل إيجابي.

وقال عبد الحميد فراج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميات “ننهاد سمير وعبيدة”، أن فرص الأهلي في الوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا موجودة وبقوة، خاصة أن الأهلي سيتلقى دعم جماهيري كبير في لقاء العودة.

 

 

وتابع الناقد الرياضي عبد الحميد فراج، أن  نادي الزمالك يسير بشكل جيد خاصة بعد الفوز على الغريم التقليدي النادي الأهلي في أخر لقاء بالدوري، وهو ما سيعطيه دفعة معنوية قبل لقاءه الفريق الغاني اليوم في ذهاب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

وأشار عبد الحميد فراج إلى أن الزمالك عليه تحقيق نتيجة إيجابية اليوم خاصة أن اللقاء سيتم إقامته في القاهرة، فلا بد من الفوز وبنتيجة جيدة قبل لقاء العودة، مؤكدا أن فارق الخبرات سيكون في صالح نادي الزمالك، ولكن الفريق عليه أن يحذر خاصة أن الزمالك سيكون به غيابات مؤثرة بدءا من نجم الفريق أحمد سيد زيزو، وعمر جابر وأحمد فتوح  مع إستمرار غياب محمود حمدي الونش قائد الدفاع.
 

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