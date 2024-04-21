مؤسس صفحة أنتيكة: أعمل على نشر التراث المصري القديم بكل تفاصيله

أكد حسام حسيب، مؤسس صفحة "أنتيكة"، عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، أنه عاشق للماضي بكل تفاصيله، مشيرا إلى أنه يقوم بنشر التراث المصري القديم والشوارع والأماكن التاريخية.

وقال حسام حسيب، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميين “نهاد سمير وعبيدة”، إنه يتم نشر المعلومات الكاملة حول الأماكن التاريخية، وكيف تم إنشاؤها، حتى يعلم الجيل الجديد، التراث المصري القديم.

وتابع مؤسس صفحة "أنتيكة"، عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، أعمل على التأكد من المعلومات التي أقدمها قبل نشرها، مؤكدا أنه لو هناك شك في أي معلومة لا أقوم بنشرها.

