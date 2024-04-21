المؤتمر: خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 27% يخفف الأعباء عن المواطنين

قال الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن توجهات الحكومة بخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 27%، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح أباظة، في تصريحات صحفية، أن ملف الأسعار من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.

وأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن القيادة السياسية تتابع أولا بأول نتائج الجهود المبذولة والإجراءات التي تتخذ لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار والمبادرات التي تقودها الحكومة مع التجار لخفض الأسعار خاصة في ظل جهود الدولة لتوفير النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة الصعبة والإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليار دولار، وما يؤدي ذلك بدوره إلى انخفاض معدل التضخم وبالتالي خفض الأسعار مع مرور الوقت.

وأشاد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، بإعلان الحكومة عن خفض سعر الخبز السياحي والفينو بعد انخفاض سعر طن الدقيق إلى 16 ألف جنيه.

وطالب أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز للتأكد من خفض الأسعار وللتخفيف عن كاهل المواطنين اتساقًا مع ما اتخذته الحكومة من خطوات وإجراءات لخفض الأسعار ليشعر بها المواطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وشدد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، على تطبيق عقوبات لمخالفات المرتبطة بوضع الحد الأقصى لسعر البيع ومخالفة تلك القرارات بكل حزم وقوة على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار خاصة من أصحاب المخابز ومحلات بيع السلع الأساسية والإستراتيجية في الحياه اليومية للمواطنين