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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم 14 طفلا.. ارتفاع شهداء غارات الاحتلال على رفح إلى 19 شخصا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم  بارتفاع حصيلة شهداء استهداف طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية، على منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فجر اليوم الأحد، إلى 19 بينهم 14 طفلا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الغارة الأولى استهدفت منزلا لعائلة جودة بمنطقة مخيم أسدود [وسط مخيم الشابورة] وسط رفح، أسفرت عن استشهاد 4 أفراد، زوج وزوجته وابنتهما، فيما تم إجراء عملية وضع قيصرية لشهيدة حامل، وتمكنت الطواقم الطبية من إنقاذ حياة الرضيع قبل أن تلحق الأم بزوجها وابنتها شهداء.

وأضافت الوكالة، أن الغارة الثانية استهدفت منزلا لعائلة عبد العال شرق رفح، وارتقى فيها 15 شهيدا، بينهم 13 طفلا وامرأتان، فضلا عن وجود عدد من المفقودين، ولا تزال طواقم الإنقاذ تعمل على انتشال العالقين تحت الركام.

واستهدفت سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية أراض زراعية في منطقة خربة العدس شرق رفح، ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منازل الفلسطينيين شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولم يبلغ عن أي إصابات حتى اللحظة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34,097 شهيدا، والإصابات إلى 76,980 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

حصيلة شهداء قطاع غزة مدينة رفح استهدفت منازل الفلسطينيين السلطات الصحية في غزة طائرات الاحتلال

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