مصرع شاب وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ.. صور

لقي شاب مصرعه وأصيب 10 أشخاص آخرون بكفر الشيخ، مساء اليوم، إثر وقوع حادث تصادم على طريق «الحامول ـ الكراكات»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي كفر الشيخ العام والحامول المركزي.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ودراجة نارية على طريق «الحامول ـ الكراكات»، ووجود مصابين.

هرعت 10 سيارات إسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وسيارات الشرطة، وجرى نقل 7 من المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم، ونقل 3 مصابين آخرين إلى مستشفى الحامول المركزي، ونقل حالة وفاة إلى مشرحة المستشفى.

جرى تسيير الحركة المرورية بالطريق بعد تعطيلها لعدة دقائق، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.