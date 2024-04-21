ضربة موجعة لريال مدريد قبل ساعات من انطلاق الكلاسيكو أمام برشلونة

أشارت تقارير صحفية إلى احتمالية غياب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، بسبب إصابة عضلية تعرض لها في التدريبات الأخيرة.

يُذكر أن ميندي لم يشارك بشكل كامل في التمارين الجماعية، وخضع لتدريبات فردية.

على الرغم من ذلك، لم يتخذ المدرب قرارًا نهائيًا بشأن مشاركته في المباراة بعد.

إذا لم يتمكن ميندي من المشاركة، فسيكون هذا ضربة قوية لريال مدريد لأنه يُعتبر جزءًا أساسيًا من تشكيلة الفريق.

وبالتالي، قد يضطر المدرب إلى إجراء تعديلات في تشكيلة الفريق واستراتيجيته لهذه المباراة الهامة.