الليلة.. الأمين العام لجامعة الدول العربية في ضيافة الإعلامي أحمد موسى

فى أول حوار له منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر والعدوان على غزة، يستضيف الإعلامى أحمد موسى، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى حوار خاص، مساء اليوم الأحد، ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على فضائية “صدى البلد”، في الثامنة مساءً.

ويكشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في حواره اليوم، عن مصير القضايا الساخنة مع الإعلامي أحمد موسى.

- هل تنفذ إسرائيل تهديداتها باجتياح رفح؟ وكيف سيكون رد الفعل العربي؟

- هل أحداث السابع من أكتوبر ستصل بالمنطقة إلى سيناريو أسوأ؟

- هل تنزلق المنطقة إلى حرب شاملة بعد الهجمات المتبادلة بين إيران واسرائيل؟

- بعد إجهاض حصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة؟

- هل ما زالت أمريكا شريكا موثوقاً للعرب؟

- هل مازالت المبادرة العربية للسلام صالحة كخيار استراتيچي؟

- وبعد 42 عاما على تحرير سيناء، لماذا كانت رؤية الرئيس السادات المبكرة للحرب والسلام صحيحة؟