الحبس سنة لـ إنجي حمادة في قضية المخدرات وتغريمها 10 آلاف جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حبس سماح مصطفى عبد الفتاح وشهرتها إنجي حمادة في اتهامها بقضية حيازة مخدرات بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من القبض على إنجي حمادة، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة عن أن إنجي حمادة، وهي فتاة تحمل سوابق جنائية في قضايا تبديد وآداب عامة، قامت ببث تلك المقاطع عبر تطبيقي "بيجو لايف" و"تيك توك"، بهدف زعزعة الآداب العامة وتحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة.



وجاء في التحقيق في حالة الإعلامية إنجي حمادة، المعروفة أيضًا باسم سماح مصطفى عبدالفتاح، والتي وُجِدَتُ تسكن في منطقة القاهرة الجديدة وتعمل في مجال الإعلام عدة بلاغات ضدها.