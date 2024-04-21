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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق يد الزمالك يؤدي تدريبات بدنية تحت إشراف طبي

صدى البلد

خاض سباعي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عبد الحميد العربي ومحمد ياسين ومؤمن زكي وهشام السبكي وأحمد مؤمن "دودو" ومحمد عبد الغني وعبدالله إمام، تدريبات بدنية صباح اليوم الأحد، في فندق الإقامة بمدينة وهران الجزائرية.

وأدى السباعي تدريبات بدنية وتأهيلية تحت إشراف محمد أشرف وشريف حسين عضوي الجهاز الطبي، للحفاظ على لياقتهم البدنية، حيث أنهم لم يشاركوا بشكل كامل في أول جولتين من بطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس أمام بي إم سي الكونغولي والترجي التونسي.

ونجح "يد الزمالك" في الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 37-32، في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، ليتأهل الكوماندوز للدور الرئيسي.

إشراف طبي ادي الزمالك الترجي التونسي الجهاز الطبي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بنادي الزمالك بطولة كأس أفريقيا كأس إفريقيا للأندية محمد عبد الغني

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