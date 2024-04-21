تحلق في المنطقة الخضراء.. البورصة تربح 19 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، اول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.934 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 28623 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 35026 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 12213 نقطة.

إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 6616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 9407 نقطة.