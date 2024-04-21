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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل استهداف غارات إسرائيلية لعدة منازل في رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تتوانى عن قصف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ويسقط العشرات من المواطنين ما بين شهيد 
وجريح بشكل يومي، هذه المجازر اليومية باتت ترتكب على المرئى العالمي ومسمعه.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن آخر هذه الجرائم المرتكبة كانت بحق عائلة فلسطينية، وهي عائلة "عبدالعال" في مدينة رفح الفلسطينية، حينما باغتتها وقصفت منزلها ما أدى إلى ارتقاء ما يزيد عن 16 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء كانوا يبيتون ليلهم آمنين في منزلهم، فقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف المنزل وتدميره فوق رؤوس ساكنيه، ولا زال هناك عدد آخر منهم أسفل أنقاض 
المنزل المدمر.

الطائرات الحربية الإسرائيلية

ولفت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا آخر يعود لعائلة "جودة" في رفح الفلسطينية واستشهد في هذا القصف 3 شهداء، آخر هذه الغارات استهدفت منزلا في إحدى المناطق شمال المدينة أيضا، كان مخلى من الفلسطينيين وغير مأهول من السكان، لكن هناك أعداد من المصابين من جيران هذا المنزل ومن المواطنين المارين على الطريق حينما سقطت هذه القذائف.

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