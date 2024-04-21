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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل الإستعدادات لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة الإسكندرية

أمين عام جامعة الإسكندرية
أمين عام جامعة الإسكندرية

عقد مجلس أمناء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية إجتماعه اليوم الأحد الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٤ برئاسة محمد فتحي أبو النصر أمين عام الجامعة حيث استعرض مع أمناء الكليات استكمال الاستعدادات الإدارية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، وضرورة الالتزام بالانضباط الإداري والأداء المتميز  لتتم أعمال المراقبة والملاحظة على الوجه الأكمل.

وناقش المجلس دور الكليات إدارياً فى الاستعداد للمشاركة في مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومى - الدورة الرابعة 2024"، بهدف تشجيع التنافس الفردى والمؤسسى لنشر ثقافة التميز بالجهاز الادارى للجامعة .

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وأكد أبوالنصر على أمناء الكليات ضرورة إستكمال الإجراءات اللازمة لتدقيق البيانات وتحديثها على قاعدة بيانات مركز المعلومات.

وتنفيذاً لقرارات ترشيد الإنفاق، وجه أمين الجامعة إلى ضرورة حصر الأصناف الزائدة عن الحاجة بالمخازن حتى يتسنى اعداد خطة لاعادة توزيعها على كليات ومعاهد وفروع الجامعة وفقاً لاحتياجاتها.

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