مجاهد نصار: مبادرة خفض الأسعار جادة بتوجيهات الرئيس للتخفيف من الأعباء المعيشية

أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية مبادرة خفض الأسعار، التي أطلقتها الحكومة قبل عدة أسابيع بتوجيهات السيسي، ومتابعة الحكومة لهذا الملف فى الأسواق، قائلا: الهدف الرئيسي أن يشعر المواطن بنتائج هذه المبادرة، فى ظل استقرار السياسات النقدية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها والافراج عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار من الجمارك.

ولفت نصار، في تصريح صحفي له اليوم، أن هناك نتائج ملموسة للنهوض بالاقتصاد القومى ودعم الصناعة المحلية وعدد القرارات الاقتصادية التي كان لها أبلغ الأثر على السوق ومنها تحرير سعر الصرف وصفقة رأس الحكمة ومليارات الدولارات والتدفقات الدولارية الهائلة بسببها، مشيرا إلى أن خفض الأسعار يتماشي مع هذه الاجواء الاقتصادية الإيجابية وانتهاء الأزمة بشكل فعلي.

وشدد عضو مجلس النواب، إن اتخاذ الحكومة حزمة من الخطوات الجادة لضبط الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وفقا لتوجيهات السيسي، يؤكد الجدية من قبل الدولة فى التخفيف عن كاهل الفئات البسيطة، وتحقيق الأمن الغذائى والحد من نتائج التداعيات الخارجية والاضطرابات الاقليمية والدولية التي أثرت على الاقتصاد المصري.

واختتم النائب مجاهد نصار، أن مبادرة خفض الأسعار مبادرة جادة من جانب الحكومة المصرية، في ظل توجيهات رئاسية بالتخفيف عن المواطن المصري والأعباء الاقتصادية الموجودة الآن.