عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجاهد نصار: مبادرة خفض الأسعار جادة بتوجيهات الرئيس للتخفيف من الأعباء المعيشية

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية مبادرة خفض الأسعار، التي أطلقتها الحكومة قبل عدة أسابيع بتوجيهات السيسي، ومتابعة الحكومة لهذا الملف فى الأسواق، قائلا: الهدف الرئيسي أن يشعر المواطن بنتائج هذه المبادرة، فى ظل استقرار السياسات النقدية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها والافراج عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار من الجمارك.

ولفت نصار، في تصريح صحفي له اليوم، أن هناك نتائج ملموسة للنهوض بالاقتصاد القومى ودعم الصناعة المحلية وعدد القرارات الاقتصادية التي كان لها أبلغ الأثر  على السوق ومنها تحرير سعر الصرف وصفقة رأس الحكمة ومليارات الدولارات والتدفقات الدولارية الهائلة بسببها، مشيرا إلى أن خفض الأسعار يتماشي مع هذه الاجواء الاقتصادية الإيجابية وانتهاء الأزمة بشكل فعلي.

وشدد عضو مجلس النواب، إن اتخاذ الحكومة حزمة من الخطوات الجادة لضبط الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وفقا لتوجيهات السيسي، يؤكد الجدية من قبل الدولة فى التخفيف عن كاهل الفئات البسيطة، وتحقيق الأمن الغذائى والحد من نتائج التداعيات الخارجية والاضطرابات الاقليمية والدولية التي أثرت على الاقتصاد المصري.

واختتم النائب مجاهد نصار، أن مبادرة خفض الأسعار مبادرة جادة من جانب الحكومة المصرية، في ظل توجيهات رئاسية بالتخفيف عن المواطن المصري والأعباء الاقتصادية الموجودة الآن.

مجاهد نصار الصناعة مجلس النواب السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

رد فعل مفاجئ من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

«الجزيري حط فيك جولين».. عمرو الدردير يثير غضب جماهير الأهلي

السلطات الجزائرية ترفض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بنصف نهائي الكونفدرالية

فيديوهات خادشة للحياء.. سقوط بطلة بث مقاطع مخلة عبر الإنترنت بالإسكندرية

الجو هيقلب نار| الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

يحدث خارج مصر.. الغرف التجارية: بيع البطيخ بالقطعة لتقليل حجم الهدر

غارات إسرائيلية تستهدف بلدة كفركلا جنوب لبنان

الزراعة تعلن استقبال أسواق المملكة العربية السعودية للبصل المصري

لو بتنسى قبل الامتحانات.. اعرف روشتة المذاكرة من خبير تعليمي

عقب تطبيق أسعار الخبز السياحي| ما عقوبة مخالفة التسعيرة الجديدة وطرق الإبلاغ عن المخابز غير الملتزمة

الجو هيقلب نار| الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى التحرير .. كيف استعادت مصر مدينة شرم الشيخ من إسرائيل؟

بالمايوه.. طليقة مصطفى فهمي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بخصر منحوت.. ظهور لافت لـ آيتن عامر بعد خسارة وزنها

أول ظهور لمحمد رجب وخطيبته في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ