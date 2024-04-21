تحرير 605 محاضر تموين للمخالفين بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة قد وجهت مديرية التموين والجهات المعنية بالمتابعة الدورية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة ومنع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها ..

وأضافت " محافظ دمياط " أن المحافظة تتابع عن كثب جهود الحملات التى يتم تنفيذها بشكل دورى ، للتصدى لأية مخالفات تتعلق بهذه المنظومة ..

وفى السياق ذاته أشار البيان الصادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط أنه تم تنفيذ حملات متتالية على مدار النصف الأول من الشهر الجارى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط، وأوضح البيان أن اجمالى عدد المحاضر التى تم تحرريها خلال تلك الفترة قد بلغت ٦٠٥ محضر ، جاء من بينهم ٩٣ محضر لعدد من المخابز لقيامهم بمخالفات تعلقت بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة و العمل بدون ترخيص وعدد من المخالفات الأخرى بالسجلات ، علاوة على تحرير ٥١٢ محضر للأسواق لرصد مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع و عدم وجود شهادات صحية و غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية لحوم مكشوفة وأيضًا العمل بدون ترخيص و عدم وجود سجل تجارى ، وتحرير محاضر لمستودعات الغاز لعدم مطابقة الاسطوانات للاوزان المحددة ..

وعلى هذا الصعيد أيضًا وفى إطار الجهود المبذولة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تم سحب عينات مواد غذائية وغير غذائية وعينات من القمح والدقيق والنخالة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات..