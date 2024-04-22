مدرب دريمز: سنحترم الزمالك في لقاء الإياب والحظوظ متساوية

عبر عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني، عن سعادته بالتعادل السلبي أمام الزمالك، باستاد القاهرة، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، خاصة وأنه كان هدف فريقه منذ أن وصل إلى مصر.

وأضاف زيتو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الهدف الذي حضر من أجله فريق دريمز، كان التعادل على الأقل، وهو ما حدث بالفعل، مؤكدًا أن المنافس فريق كبير للغاية.

وأشار إلى أن الزمالك أتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل، إلا أن دفاع دريمز وكذلك حارس المرمى، كانوا بالمرصاد لهذه الهجمات، لحرمان الأبيض من الوصول إلى الشباك، لتتحقق النتيجة المطلوبة في النهاية.

وأوضح أنه ذاكر شيكابالا جيدًا لمنع خطورته، قبل أن يتم استبداله في المباراة، وهو ما منح الدفاع أريحية في اللعب، مشددًا على أن جون أنطوي مهاجم الفريق، يساعده جيدًا بفضل خبراته، لتنفيذ المهام المطلوبة منه.

واختتم تصريحاته، قائلًا: «سنحترم الزمالك في لقاء الإياب والحظوظ متساوية بنسبة 50/50 لكل فريق، وهدفي حاليًا منصب على الفوز في مباراة الإياب».