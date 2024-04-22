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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. ارتفاع الوفيات الناجمة عن السيول لـ 12

اليمن
اليمن

أفادت مصادر محلية وسكان باليمن بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم في محافظتي حضرموت والمهرة في جنوب شرق اليمن جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة بفعل منخفض جوي ضرب جنوب الجزيرة العربية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، بهذا يرتفع إجمالي عدد الضحايا المدنيين منذ بدء السيول في اليمن إلى 12 شخصا خلال أقل من أسبوع.

وقال سكان ومسؤول محلي في وادي حضرموت لرويترز إن السيول والأمطار تسببت في تضرر عدد كبير من المنازل والمباني الطينية وانسداد قنوات تصريف السيول.

وأضافوا أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن جرفت سيول الأمطار سيارة كانت تقلهم في منطقة وادي العين بمديرية حورة في حضرموت. 

كما انتشل مواطنون جثة غريق بالقرب من مجرى السيول في مدينة القطن بوادي حضرموت.

وأبلغت مصادر محلية وحكومية في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان رويترز بأن فتاة تبلغ 14 عاما توفيت غرقا في إحدى البرك الناجمة عن السيول جراء المنخفض الجوي الذي تعرضت له المحافظة الواقعة على بحر العرب مساء السبت.

وقالت مصادر محلية إن شابين توفيا وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة صواعق رعدية ضربت محافظتي حجة وصعدة.

حضرموت المهرة اليمن امطار غزيرة سيول جارفة

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