«ثغرة».. مشروع تخرج لطلاب إعلام حلوان للتوعية ضد الابتزاز الإلكتروني

كشفت الطالبة إنجي عبد السلام، قائد فريق مشروع تخرج «ثغرة» في كلية الإعلام بجامعة حلوان، تفاصيل المشروع، مؤكدةً أنه يستهدف التوعية بخصوص كيفية التصدي للتهديدات والابتزاز الإلكتروني وزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على البيانات والمعلومات.

وقالت «عبدالسلام»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف: «نحن في عصر الرقمنة والتحول الرقمي الذي يشهد زيادة عمليات الاختراق للمعلومات والبيانات الخاصة بالأفراد والشباب، ورؤية مصر 2030 تستهدف النهوض بالوعي تجاه الأمن السيبراني والحفاظ على الأمن المعلوماتي، وكان هذا الأمر أول دافع لنا وراء إطلاق مشروعنا».

وتابعت قائد فريق مشروع تخرج «ثغرة» في كلية الإعلام بجامعة حلوان: «كثيرون لا يعرفون شيئا عن الأمن المعلومات، فهو أكبر من مفهوم القرصنة، ونستهدف التوعية بأشكال الثغرات ومعرفة كيفية حدوث الاختراق، وبناءً على ذلك اتخاذ ما يلزم بخصوص الحماية من عمليات الاختراق، واتجهنا للشركات والاتصالات مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن مؤسسة سايبر إكس أكبر مؤسسة مهتمة بالأمن السيبراني في مصر دعمتنا».