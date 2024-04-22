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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة إشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر| تفاصيل

صدى البلد

أوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر أنه شنت شرطة المرافق حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

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واستهدفت الحملة منطقة شرق السكة، وشوارع فاطمة الزهراء، والإسعاف، والمدينة، وحي الفيروز ومستشفى الدولي.
 

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٣ محضر إشغال، ٥ محاضر باعة جائلين، ٧ محاضر نظافة عامة،١١ محضر مضبوطات متنوعة،٣٢ محضر إزالات إدارية.

 

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.


وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

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