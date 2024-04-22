رئيس البحوث الزراعية يتابع رفع كفاءة الأصول بمحطة بهيتم في القليوبية

قام د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتفقد موقع الصوب الزراعية بمحطة بحوث بهيتم في محافظة القليوبية يرافقه د أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية والدكتور احمد حلمي رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر ، وكان في استقبالهم د جيهان عبدالواحد مديرة المحطة.



وتفقد أصول المحطة والمساحات المنزرعة وكذلك الصوب الزراعية والأراضي المكشوفة في مساحة ٢٨ فدانًا كذلك المنحل ومصنع العلف ومبني المحطة النوعية والمحطة الإقليمية.



وقال "عبدالعظيم" إن المحطة تحتوى على ٢٨ صوبة في مساحة ٧ فدان وهي مستغلة استغلال كامل موجها الشكر للقائمين على المحطة وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لتطوير العمل والأداء في المحطة مؤكدا أن جولاته الميدانية مستمرة لمتابعة العمل في كل المحطات والإدارات التابعة للمركز تنفيذا لتوجهيات وزير الزراعة في هذا الشأن .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة الأصول التابعة للوزارة لرفع كفاءتها وحسن استغلالها حتى تحقيق الأهداف المرجوة منها.