تكريم 20 من الأمهات الرائدات في مجال خدمة العملية التعليمية ببورسعيد

كرم الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، 20 من الأمهات الرائدات في مجال خدمة العملية التعليمية.
جاء ذلك بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام والدكتورة ريهام العيوطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية ومنال الغراز رئيس مجلس إدارة جمعية بورسعيد للتنمية الشاملة وقيادات التعليم وجمع كريم من أهالي الأمهات الرائدات.
وأعرب وكيل تعليم بورسعيد خلال كلمته للحضور عن امتنانه لتكريم الأمهات الرائدات ممن لهن بصمة واضحة فى مجال خدمة العملية التعليمية طوال فترة عملهن، واللواتى قد واجهن الصعاب من أجل أداء رسالة التعليم السامية.
وأشار الدكتور محمد عبد التواب إلى أن التكريم لن يوفيهن حقهن، موجها الشكر لإدارة المشاركة المجتمعية التي نظمت هذه الاحتفالية بالتعاون مع جمعية بورسعيد للتنمية الشاملة، لما حققوه من بهجة وسعادة للمكرمات.
وقدم الدكتور محمد عبد التواب شهادات تقدير للأمهات المحتفى بهن مقرونة بهدايا عينية مقدمة من جمعية بورسعيد للتنمية الشاملة، تقديرا وعرفانا بما قدمن من خدمات للعملية التعليمية بالمحافظة، متمنيا لهن دوام التقدم والرقي.