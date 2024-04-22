تكريم 20 من الأمهات الرائدات في مجال خدمة العملية التعليمية ببورسعيد

كرم الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، 20 من الأمهات الرائدات في مجال خدمة العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام والدكتورة ريهام العيوطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية ومنال الغراز رئيس مجلس إدارة جمعية بورسعيد للتنمية الشاملة وقيادات التعليم وجمع كريم من أهالي الأمهات الرائدات.

وأعرب وكيل تعليم بورسعيد خلال كلمته للحضور عن امتنانه لتكريم الأمهات الرائدات ممن لهن بصمة واضحة فى مجال خدمة العملية التعليمية طوال فترة عملهن، واللواتى قد واجهن الصعاب من أجل أداء رسالة التعليم السامية.

تعليم بورسعيد يكرم 20 من الأمهات الرائدات فى مجال خدمة العملية التعليمية 1000299736 1000299739 1000299754 1000299772 1000299760 1000299757 1000299763 1000299769 1000299775 1000299766 1000299727 1000299778 1000299745 1000299784 1000299724

وأشار الدكتور محمد عبد التواب إلى أن التكريم لن يوفيهن حقهن، موجها الشكر لإدارة المشاركة المجتمعية التي نظمت هذه الاحتفالية بالتعاون مع جمعية بورسعيد للتنمية الشاملة، لما حققوه من بهجة وسعادة للمكرمات.

وقدم الدكتور محمد عبد التواب شهادات تقدير للأمهات المحتفى بهن مقرونة بهدايا عينية مقدمة من جمعية بورسعيد للتنمية الشاملة، تقديرا وعرفانا بما قدمن من خدمات للعملية التعليمية بالمحافظة، متمنيا لهن دوام التقدم والرقي.