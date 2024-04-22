عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فقرات فنية وأنشطة إبداعية في حفل ختام الأنشطة المدرسية بالمنتزه ثان بالإسكندرية

حفل ختام الأنشطة
حفل ختام الأنشطة المدرسية بالمنتزه ثان بالإسكندرية

نظمت إدارة المنتزه ثان التعليمية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه ثان، حفل ختام الأنشطة للعام الدراسي الحالي، بحضور النائب إيهاب أبوكليلة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورباب مدني رئيس حي المنتزه ثان وأميرة جبر مدير عام لدارة الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، والمهندس مجدى صابر الممثل القانوني لمدرسة فيوتشر، وكوكبة من قيادات التعليم بالإسكندرية.

الإسكندرية .. استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

بدأ الحفل بالقرآن الكريم والسلام الجمهوري وبعض فقرات المدارس من كورال منتخب الإدارة، وفقرات رياضية وبعض الفقرات الفنية.

وقال النائب إيهاب أبوكليلة إن الأنشطة المدرسية مهمة للطلاب؛ للاستفادة من شغل وقتهم بما يفيدهم وزرع وتنمية جوانب وأمور مهمة في شخصية الطالب، فالعملية التعليمية ليست مجرد تلقين للدرس فقط وإنما هي عملية مفيدة لبناء شخصية الطالب من جميع النواحي وبث روح الابداع والابتكار.

من جانبه، أكد شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه التعليمية أن الاحتفالية تأتي تحت رعاية الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

الاسكندرية الانشطة المدرسية البحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السلام الجمهورى اللواء محمد الشريف العملية التعليمية الفقرات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بعد مقاطعة الأسماك.. أحمد موسى يقدم التحية لأهالي بورسعيد

بعد التوجيه الرئاسي.. خطة النواب تطالب بضرورة تطوير عقلية الموظف الجمركي

وصول المنتخبات المشاركة في البطولة العربية العسكرية للفروسية المقامة بمصر

اشمعنا الخطيب أسطورة.. رسالة غاضبة من خالد الغندور بسبب شيكابالا

اجتماع المعلمين العرب بالمغرب.. دعم مطلق لطلاب فلسطين ورسائل مهمة للأمة

نصيحة مهمة لمرضى الجهاز التنفسي أثناء الطقس المحمل بالأتربة.. تاج الدين يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات ملفتة.. أحلام تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة| شاهد

لون شعر غريب.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها| شاهد

هبة مجدي تستعرض أناقتها بفستان ستان.. شاهد

ملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ