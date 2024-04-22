فقرات فنية وأنشطة إبداعية في حفل ختام الأنشطة المدرسية بالمنتزه ثان بالإسكندرية

نظمت إدارة المنتزه ثان التعليمية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه ثان، حفل ختام الأنشطة للعام الدراسي الحالي، بحضور النائب إيهاب أبوكليلة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورباب مدني رئيس حي المنتزه ثان وأميرة جبر مدير عام لدارة الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، والمهندس مجدى صابر الممثل القانوني لمدرسة فيوتشر، وكوكبة من قيادات التعليم بالإسكندرية.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم والسلام الجمهوري وبعض فقرات المدارس من كورال منتخب الإدارة، وفقرات رياضية وبعض الفقرات الفنية.

وقال النائب إيهاب أبوكليلة إن الأنشطة المدرسية مهمة للطلاب؛ للاستفادة من شغل وقتهم بما يفيدهم وزرع وتنمية جوانب وأمور مهمة في شخصية الطالب، فالعملية التعليمية ليست مجرد تلقين للدرس فقط وإنما هي عملية مفيدة لبناء شخصية الطالب من جميع النواحي وبث روح الابداع والابتكار.

من جانبه، أكد شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه التعليمية أن الاحتفالية تأتي تحت رعاية الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.