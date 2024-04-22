عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية .. استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

حملات للحفاظ على
حملات للحفاظ على أراضي أملاك الدولة

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف ضرورة استمرار الحملات للحفاظ على أراضي أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات ومعاقبة المخالفين وفرض سيادة القانون.

في مركز ومدينة برج العرب، تم إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة وبناء مخالف بدون ترخيص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي حي أول المنتزه تم تنفيذ حملة على محال بيع المواد الغذائية والمخابز وكافة المنشآت؛ للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية، وتم تحرير 7 إنذارات لمحال لتوفيق أوضاعها وعزل المداخن وإصلاح الأجزاء التالفة.

على صعيد آخر، أطلق محافظ الإسكندرية، اليوم قافلة طبية بوحدة صحة البيطاش بنطاق حي العجمي، وذلك ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

قال المحافظ إنه تم إطلاق هذه القافلة بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجًا.

ثمن الجهود التي تبذلها مديرية الصحة خاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى بالكثافة السكانية والأكثر احتياجًا، منوهًا بأنه عقب الكشف سيتم صرف جميع الأدوية بالمجان، وتحويل كافة الحالات التي تحتاج لتخصصات غير متوفرة والحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية أو تحاليل وأشعة على الفور لمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية لمتابعة حالتهم بالمجان.

وتنظم القافلة على مدار 4 أيام خلال الفترة (22 - 25) أبريل الجاري بمعدل يومين بوحدة صحة البيطاش بنطاق حي العجمي ويومين بوحدة صحة عبدالقادر بحي العامرية، وتضم 6 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات (أطفال - باطنة - عظام - رمد - جلدية - أنف وأذن وحنجرة).

ومن ناحية أخرى، قالت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا إنه تم افتتاح مركز لعلاج الإدمان بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان، حيث يضم 70 سريرًا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطوير المركز.

أضافت أن افتتاح المركز وأعمال التطوير بالمستشفى تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالاهتمام بالصحة النفسية وعلاج الإدمان وتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين.

في سياق آخر، بحث رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المهندس محمود نافع مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، سبل التعاون مع مشروع إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية في خطة التكيف مع التغيرات المناخية والاستعداد الأمثل التعامل مع العواصف غير المسبوقة.

وأشاد بدور محطات الرصد الجوي التي تم تركيبها بمحطات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تحليل بيانات المناخ والإفادة عن كميات الأمطار بدقة لقياس مدى استيعاب الشبكات القائمة لتلك الكميات. 

يذكر أنه قد تم تركيب 4 محطات رصد للطقس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في محطات معالجة المعمورة والتنقية الشرقية وأرض الهيش والعامرية؛ لرصد حالة الطقس الجوي من كثافات أمطار وغزارتها ودرجة الحرارة والرطوبة وقوة الطاقة الشمسية وسرعة الرياح واتجاهها، بما يساعد على رصد رقمي للحالة الجوية كل لحظة ويتم ربط المعلومات الواردة بمحطة الرصد على قاعدة بيانات الشركة لتحليلها وقياسها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

برنامج المسيرات والصواريخ.. تفاصيل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران

كانت فايقة وحاسة.. اعترافات مثيرة لـ طبيب نساء الجيزة المتهم بإجـ.هاض فتاة

رعاية اجتماعية شاملة.. 18 مليون عامل يستفيدون من توجيهات السيسي بتحسين المعيشة

لأول مرة بعد الطلاق.. هنا الزاهد تلغي متابعة أحمد فهمي على إنستجرام

لون شعر غريب.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها| شاهد

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون وتدمير جرافة |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون شعر غريب.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها| شاهد

هبة مجدي تستعرض أناقتها بفستان ستان.. شاهد

ملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض جمالها| شاهد

شريهان تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ