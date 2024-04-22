الإسكندرية .. استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف ضرورة استمرار الحملات للحفاظ على أراضي أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات ومعاقبة المخالفين وفرض سيادة القانون.

في مركز ومدينة برج العرب، تم إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة وبناء مخالف بدون ترخيص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي حي أول المنتزه تم تنفيذ حملة على محال بيع المواد الغذائية والمخابز وكافة المنشآت؛ للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية، وتم تحرير 7 إنذارات لمحال لتوفيق أوضاعها وعزل المداخن وإصلاح الأجزاء التالفة.

على صعيد آخر، أطلق محافظ الإسكندرية، اليوم قافلة طبية بوحدة صحة البيطاش بنطاق حي العجمي، وذلك ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

قال المحافظ إنه تم إطلاق هذه القافلة بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجًا.

ثمن الجهود التي تبذلها مديرية الصحة خاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى بالكثافة السكانية والأكثر احتياجًا، منوهًا بأنه عقب الكشف سيتم صرف جميع الأدوية بالمجان، وتحويل كافة الحالات التي تحتاج لتخصصات غير متوفرة والحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية أو تحاليل وأشعة على الفور لمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية لمتابعة حالتهم بالمجان.

وتنظم القافلة على مدار 4 أيام خلال الفترة (22 - 25) أبريل الجاري بمعدل يومين بوحدة صحة البيطاش بنطاق حي العجمي ويومين بوحدة صحة عبدالقادر بحي العامرية، وتضم 6 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات (أطفال - باطنة - عظام - رمد - جلدية - أنف وأذن وحنجرة).

ومن ناحية أخرى، قالت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا إنه تم افتتاح مركز لعلاج الإدمان بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان، حيث يضم 70 سريرًا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطوير المركز.

أضافت أن افتتاح المركز وأعمال التطوير بالمستشفى تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالاهتمام بالصحة النفسية وعلاج الإدمان وتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين.

في سياق آخر، بحث رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المهندس محمود نافع مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، سبل التعاون مع مشروع إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية في خطة التكيف مع التغيرات المناخية والاستعداد الأمثل التعامل مع العواصف غير المسبوقة.

وأشاد بدور محطات الرصد الجوي التي تم تركيبها بمحطات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تحليل بيانات المناخ والإفادة عن كميات الأمطار بدقة لقياس مدى استيعاب الشبكات القائمة لتلك الكميات.

يذكر أنه قد تم تركيب 4 محطات رصد للطقس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في محطات معالجة المعمورة والتنقية الشرقية وأرض الهيش والعامرية؛ لرصد حالة الطقس الجوي من كثافات أمطار وغزارتها ودرجة الحرارة والرطوبة وقوة الطاقة الشمسية وسرعة الرياح واتجاهها، بما يساعد على رصد رقمي للحالة الجوية كل لحظة ويتم ربط المعلومات الواردة بمحطة الرصد على قاعدة بيانات الشركة لتحليلها وقياسها.