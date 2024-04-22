عمرو أحمد: روسيا تستعد لمد إيران بطائرات «سو 35» وصواريخ دفاع جوي

قال عمرو أحمد، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن روسيا أكدت أنه في حال تعرض إيران لهجوم من إسرائيل ستمدها بطائرات «سو 35» وصواريخ الدفاع الجوي.

وأضاف «أحمد» خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الموقف الروسي واضح، لأن موسكو تحصل من طهران على مسيرات من أجل الحرب الأوكرانية، وهذا أمر معلوم للكل.

وأشار إلى أن روسيا لا تستطيع الانفصال عن إيران، إذ تعد بعدا لها وحليفا، وتستطيع أن تحقق مجموعة من المعادلات في المنطقة من خلال التواصل أو التفاعل مع الدول الكبرى عبر إيران، وفي نفس الوقت بالوقوف خلفها كقوة عسكرية في حالة احتياجها لذلك.