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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفيرة أمريكا بالقاهرة: نقدر جهود مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية بمنطقة البحر الأحمر

سفيرة الولايات المتحدة
سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج

أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى جارج، عن تقديرها لجهود مصر في تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة البحرالأحمر، مؤكدة التزام الولايات المتحدة بدعم مصر في هذا السياق.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، اليوم الإثنين، لوفد رفيع المستوى، تترأسه السفيرة هيرو؛ من أجل بحث سبل التعاون المشترك، وذلك في ديوان عام المحافظة بمدينة الغردقة.

واستعرض حنفي - خلال اللقاء -سبل التعاون بين البلدين على مختلف المستويات وبشكل خاص على المستوى السياحي، بالإضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار السياحي، والتطرق إلى عدد من مشروعات التنمية المستدامة التي يمكن إقامتها بالتعاون مع جمعية الحفاظ على البيئة " هيبكا "، مع التركيز على تنمية الجنوب.

وناقش المحافظ مؤشرات الحركة السياحية الوافدة بصفة عامة، ومن السوق الأمريكي بصفة خاصة، مؤكداً أن الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي قد حققت هذا العام رقماً قياسياً، كما تطرق الحديث عن الجهود التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لدعم صناعة السياحة في مصر والنهوض بها.

ونوه إلى حزمة الحوافز التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية بما يسهم في استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حيث تهدف الدولة إلى الوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ولفت إلى أن تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي استعرضها خلال اللقاء.

من جهته، زار الوفد الأمريكي جنوب محافظة البحر الأحمر، تفقد خلالها عددا من المشروعات، وتحديداً في مدينة مرسى علم، وأشادوا بهذه المشروعات.

وتباحث الطرفان في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع تأكيد أهمية التعاون الثنائي في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في المنطقة.

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