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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جرعة هيروين زائدة .. كشف غموض العثور على جثة شاب بقليوب

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات العثور على جثة شاب بإحدى شوارع دائرة مركز شرطة قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن الجثة لشاب عشرينى  توفي إثر تعاطي جرعة مخدرات زائدة بأحد شوارع دائرة المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.

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