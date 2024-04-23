اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بعرض طفلة على الفيسبوك للبيع

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسات محاكمة المتهمين بالاتجار بالبشر في طفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، وممدوح حلمي، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد سيد.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 221 لسنة 2023 جنايات الهرم والمقيدة برقم 2530 لسنة 2023 كلي أكتوبر، عن قيام المتهمين «سيدة .ر، وماهر.م» بعرض طفلة رضيعه تدعي «منه.م» للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تقتنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.