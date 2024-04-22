جهود لكشف هوية جثة نهر النيل في شمال الجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحرياتها للوقوف على أسباب وملابسات العثور على جثة طافية بمياه النيل في شمال الجيزة.

حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة العثور على جثمان في نهر النيل في الجيزة، وانتدبت الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغا بالعثور على جثة غريق في مياه النيل بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

و بالفحص تبين من تحريات أجهزة مباحث الجيزة غرق شخص لا يحمل أوراق تدل على هويته يرتدي كامل ملابسه وجرى انتشال الجثة ونقلها إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.