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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 55 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بكفر سعد

دمياط
دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات المُنفذة خلال ثالث أيام المرحلة الثالثة من الموجة عن تنفيذ ٥٥ قرار إزالة بمساحة ٥٥٠ متر طولى  تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى  عبارة عن قطع جسر على ترعة وتنزيل ماسورة صرف بالمخالفة بنطاق مركز كفر سعد.

فيما وقد أشارت " محافظ دمياط " مجددًا إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة و الحفاظ على حق الشعب .

مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة ..

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