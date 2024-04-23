ملكات جمال.. شاهد شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتشعل السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة شريهان تريند السوشيال ميديا بعد احتفالها بعيد ميلاد ابنتها "لؤلؤة" وشاركت جمهورها بصورها معها.

وكانت ظهرت شريهان مع ابنتها بإطلالة أنيقة بفستان أسود وابنتها بفستان أسود بتصميم مميز وأنيق.

ونشرت شريهان صورتها مع ابنتها "لؤلؤة" وكتبت توجه لها رسالة لتحتفل بعيد ميلادها " كل عيد ميلاد حبيبتي وأنتى بخير. سعيدة. صادقة. قوية. ناجحة . . . محققه ذاتك ومرتاحة البال. ربك سبحانه وتعالى ووالدك راضي عنك .. أما أنا .. فقلبي دقاته تنطق بحروف اسمك لأحيا كل يوم من جديد .. قلبي راضي عنك ليوم الدين ومتشرف وفخور بيكي وكل ما أتمناه أن أراكي أسعد وأنجح بنات الدنيا".