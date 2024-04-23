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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي: ندفع بـ أحمد الشيخ تدريجيا لهذا السبب.. ونجهز اللاعبين للأهلي

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

أكد حمد إبراهيم، المدرب العام للنادي الإسماعيلي أن فريقه كان يستهدف تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري العام.
وقال حمد إبراهيم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "راضون بنتيجة التعادل أمام الاتحاد السكندري، لكننا كنا نلعب على تحقيق الفوز، من أجل تحسين وضعنا في جدول ترتيب الدوري".


وأضاف: "اللاعبون بدأوا المباراة بحالة من الهدوء، لكننا بعد ذلك سيطرنا على مجريات اللعب، وأهدرنا العديد من الفرص.. اللاعبون يرتكبون بعض الأخطاء، وهذا مقبول في كرة القدم".


وتابع: "اللاعبون يبذلون كل ما لديهم من مجهود، ونحن متواجدون لدعم النادي، ونريد مساعدته، وإن شاء الله نستطيع إسعاد الجماهير".
وأكمل: "ندفع بأحمد الشيخ تدريجيًا لأنه لم يسبق له المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، واللاعبون يثقون فيه".


وأتم حمد إبراهيم تصريحاته قائلًا: "مواجهة الأهلي؟ إن شاء الله تكون مباراة كبيرة، وإن شاء الله نستطيع تجهيز اللاعبين لتلك المواجهة، ونتمنى أن يصاحبنا التوفيق في هذه المباراة".

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