صحف الإمارات| تشغيل مطار دبي بوضعه الطبيعي.. و200 يوم على حرب غزة واستعدادات لاجتياح رفح

الصحف الإماراتية:

انتشال 73 جثة من ساحة مستشفى ناصر في خانيونس

زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورة تحاكي "هجوماً نووياً مضاداً"

قتلى في اصطدام مروحيتين عسكريتين في ماليزيا

الصين: الاتهامات الأمريكية بتوفير دعم عسكري لروسيا «لا أساس لها»



تناولت الصحف الاماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، ركزت صحيفة الخليج على استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لأخيه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، حيث بحث الجانبان العلاقات الأخوية ومختلف أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار، وذلك في إطار الأواصر التاريخية العميقة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب رئيس الدولة، في بداية جلسة المباحثات التي عقدت في قصر الوطن في أبوظبي، بأخيه السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق في بلده الثاني وبين أهله في دولة الإمارات، وأكد خلال جلسة المباحثات أن العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عمان تاريخية ولها نسيج اجتماعي وثقافي خاص وتميزها الروابط العائلية الوثيقة وحسن الجوار وعلاقات تعاون وتكامل فاعلين.

قالت صحيفة البيان ان مطارات دبي نجحت في إعادة العمليات التشغيلية في مطار دبي الدولي (DXB) إلى وضعها الطبيعي بعد الجهود الحثيثة التي بذلت للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُعدّ الأشدّ غزارةً منذ 75 عاماً.

وأكد بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بأن مطارات دبي تمكنت من إعادة جدول الرحلات في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مساره الطبيعي بشكل أسرع من الخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً، حيث يعمل المطار حالياً بمعدل 1400 رحلة جوية يومياً.

وأضاف قائلاً: "مع خلو الطرق المؤدية إلى المطار ومحيطه بالكامل من تراكمات المياه، عادت جميع مرافقنا وقوتنا العاملة والخدمات اللوجستية للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى وبكامل طاقتها. لقد واجهنا تحديات كبيرة جراء هطول الأمطار الغزيرة، حيث تم إلغاء 2155 رحلة وتحويل مسار 115 رحلة أخرى. لكن بفضل جهودنا الدؤوبة وتعاوننا الوثيق مع شركائنا، تمكنا من إعادة جدولة الرحلات وتعزيز القوى العاملة وتقديم المساعدة لجميع المسافرين المتضررين من إلغاء الرحلات أو التأخيرات، وذلك لضمان راحة المسافرين وسلامتهم".

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الخليج إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدخل، اليوم الثلاثاء، يومها الـ 200، بينما تواصل إسرائيل قصفها المستمر لمختلف أنحاء القطاع، ويرتكب جيشها المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين، وبينما انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين 283 ضحية مدفونة في باحات مجمع ناصر في خان يونس، وسط تزايد الأدلة على وجود إعدامات ميدانية نفذتها القوات الإسرائيلية، تتحدث تقارير إخبارية عن اقتراب مجازر منتظرة مع بدء نقل إسرائيل قواتها إلى تخوم رفح في عملية قد تستمر 6 أسابيع استعداداً لاجتياح محتمل، بينما أطاح هجوم «7 أكتوبر» قيادات أمنية وعسكرية إسرائيلية، بدأت بتقديم رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجنرال أهارون حاليفا، استقالته بعد إقراره «بمسؤوليته» عن إخفاقات مواجهة ذلك الهجوم.

‏ذكرت صحيفة البيان أن طواقم الدفاع المدني الفلسطينية انتشلت، أمس، 73 جثة فلسطينية، تعود بعضها لنساء وأطفال، من ساحة مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال «الدفاع المدني»، في بيان له، إن طواقمه اكتشفت مقبرة جماعية جديدة كانت قوات الجيش الاسرائيلي قد أنشأتها داخل المجمع الطبي لدفن عشرات الفلسطينيين الذين تم إعدامهم داخل المستشفى.

وأشار إلى أنه «توجد أدلة واضحة على وجود إعدامات ميدانية قام بها الاحتلال بمجمع ناصر الطبي».

دوليا، أوضحت صحيفة الخليج إعلان القوات الأوكرانية أنها خاضت عشرات المعارك بدأها الجيش الروسي على طول جبهة القتال بأكملها، أمس الاثنين، وسط تقارير عن انتقال القوات الروسية، التي سيطرت على بلدة جديدة في دونيتسك، إلى مرحلة متقدمة من الضغط العسكري إثر موافقة المشرعين الأمريكيين على حزمة مساعدات لكييف التي أقرت مجدداً بأن الوضع سيسوء على الجبهة بحدود منتصف مايو ومطلع حزيران/يونيو، وستكون «فترة صعبة»، في وقت توعدت فيه موسكو باستهداف أسلحة نووية أمريكية إذا تم نشرها في بولندا.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن 57 معركة دارت على طول جبهة القتال خلال 24 ساعة، أمس، وأن القوات الروسية تضغط لطرد الوحدات الأوكرانية من مواقعها حول في دونيتسك، بالعديد من الهجمات.

‏قالت صحيفة البيان إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف على مناورة تحاكي "هجوماً نووياً مضادّاً"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الثلاثاء.

وأتى هذا الإعلان غداة رصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية دفعة من الصواريخ البالستية القصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، في أحدث حلقة من مسلسل الاختبارات الصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ منذ مطلع العام.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية صباح الثلاثاء إنّه خلال المناورة التي جرت الإثنين وشاركت فيها "وحدات راجمات صواريخ ضخمة للغاية"، أشاد كيم "بقوة ودقة" الصواريخ التي "أصابت هدفها على جزيرة" تقع على بُعد 352 كلم.

وأوضحت الوكالة أنّ كيم "أشرف على تدريب تكتكي مشترك يحاكي هجوماً نووياً مضادّاً".



‏وذكرت صحيفة الامارات اليوم أن مروحيتان عسكريتان ماليزيتان تحطمتا بعد اصطدامهما خلال مهمة تدريبية الثلاثاء، ما أدى الى مقتل 10 من أفراد الطاقم كانوا على متنهما، وفق ما أفادت فرق الاسعاف.

وقال قائد العمليات في دائرة الاطفاء والانقاذ سهيمي محمد سهيل "ارتطمت المروحيتان ببعضها البعض خلال تحليق تدريبي. أكدت الفرق الطبية مقتل كل الضحايا العشر الذين كانوا على متنهما".

وتحطمت المروحيتان الساعة 0932 صباحا بالتوقيت المحلي فوق قاعدة البحرية الماليزية الملكية في لوموت أثناء قيامهما بتدريبات، وفقا لبيان صادر عن البحرية الماليزية الملكية

كما أشارت صحيفة الخليج إلى أن بكين قد شجبت، الثلاثاء، اتهامات أمريكية بأن الصين تقوم بتوفير دعم عسكري لروسيا في خضم حرب أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات «لا أساس لها».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين: إن «الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تدلي باتهامات لا أساس لها بشأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا»، معتبراً أن «هذا النهج منافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تعارضه بشدة».

‏أفادت صحيفة الاتحاد بأن زلزال جديدا قد ضربا تايوان، بلغت قوة أشدهما 6.3 درجة على مقياس ريختر، وذلك غداة سلسلة هزات أرضية ضربت الجزيرة، بحسب ما أعلنت السلطات في تايوان. وقالت السلطات إن تايوان تعرضت للزلزالين صباح اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، بعد سلسلة من الهزات الأصغر في اليوم السابق. من جهتها أوضحت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، أن الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجة وقع على عمق 5.5 كيلومتر، وكان مركزه على بعد نحو 17.2 كيلومتر جنوب غرب مقاطعة هوالين في شرق تايوان، وقد سبقه زلزال بلغت قوته 6 درجات على عمق 10 كيلومترات، وشعر السكان في العاصمة التايوانية تايبيه بالزلازل بقوة.