إسكان النواب توصي بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقرى أبوحماد بالشرقية

ناقشت لجنة الاسكان بمجلس النواب ، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن تأخر الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية .

وأكد النائب ثروت سويلم، في تصريحات صحفية اليوم، أنه طالب خلال الاجتماع من اللواء اسامه حمدي ممثلا لوزير الاسكان ود ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة وعدد من قيادات الهيئة بتحديد موعد زمني لتشغيل مشروع الصرف بقرية نزلة العزازي ومناطق غير مخدومة قريتي بحطيط والحلمية وكفر الشيخ علي وادراج قرية الكننة بخطة الهيئة لكونها ملاصقة لقرية مربوطة علي محطة الصرف الصحي وهي قرية شنبارة وذلك لحين انشاء محطة مستقل والتأكيد علي البدء في مشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بالصوة وقري الوحدة المحلية بطويحر والوحدة المحلية بالملاك .

من جانبه أكد اللواء د اسامة حمدي ، ممثل وزارة الإسكان أن قرية نزلة العزازي سيتم التشغيل في شهر مايو أما فيما يتعلق بالجزء المتبقي يجري دراسة الأمر تنسيقا مع المحافظة بشأن الحيز العمراني في مناطق بحطيط والحلمية وكفر الشيخ علي وسيتم اعداد مقايسة تكلفة وتوفير الاعتماد المالي من الشركه القابضة ، وهو ما وافق عليه المهندس ممدوح رسلان رئيس هيئة مياة الشرب والصرف الصحي علي أن يتم الانتهاء من هذه التوصيلات لتلك المناطق حيث يجري دراسة امكانية العمل بقرية الكهنة وفقا للمناسيب والتصميمات وتوصيلها بمحطة شنبارة.

وأكد مسئولي وزارة الإسكان، أنه بالنسبة لقري طويحر والملاك سيتم العمل فيهم وفقا لبرنامج حياة كريمة خلال الشهور القادمة وخلال هذا العام.