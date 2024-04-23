26 لفافة.. حكم رادع لديلر الهيروين في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة “الهيروين” وغرامة 100 ألف جنيه، في مدينة نصر.

البداية..

كانت عندما وردت معلومات لمديرية أمن القاهرة، بقيام شخص مقيم في نطاق قسم شرطة مدينة نصر بممارسة نشاط الاتجار في المواد المخدرة المتنوعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم ويدعى “خالد. ج”، وبتفتيشه عثر بحوزته على '26 لفافة هيروين – سلاح أبيض - مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي".



وبمواجهته بما هو منسوب إليه من مضبوطات، اعترف بممارسته تجارة الهيروين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.