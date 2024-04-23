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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عدلي القيعي أمام المحكمة بتهمة سب وقذف رئيس نادي بيراميدز

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة محاكمة عدلي القيعي المذيع بقناة النادي الأهلي ورئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي في دعوى الجنح بسب وقذف ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز.

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وأقام المهندس ممدوح عيد، الدعوى رقم 1215 لسنة 2024 ضد عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش الشرف والاعتبار علانية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، خلال إحدى حلقات برنامجه “ملك وكتابة” على قناة النادي الأهلي، وشهدت الكثير من الاتهامات بدون دليل حملت إساءة وقرر معها رئيس بيراميدز تصعيد الأمر واللجوء للقضاء للحصول على حقه.
 

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وطالب محامي رئيس نادي بيراميدز في دعواه المقامة أمام المحكمة الاقتصادية بتعويض مؤقت بمبلغ 250001 جنيه، مؤكدا في الدعوى أن عدلي القيعي هاجم موكله ووصفه بما يخالف الواقع في إحدى حلقاته خلال برنامجه التلفزيوني.

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